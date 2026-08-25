Глава ЯНАО поддержал проект по сохранению культуры коренных народов Ямала

В округе придумали план, как увлечь молодых северян темой сохранения родной культуры. Проект «Этнонавигатор» представила председатель петербургского ямальского землячества Дарья Окотэтто на встрече «Ямал-100».
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