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Глава ЯНАО поддержал проект по сохранению культуры коренных народов Ямала

Глава ЯНАО поддержал проект по сохранению культуры коренных народов Ямала

В округе придумали план, как увлечь молодых северян темой сохранения родной культуры. Проект «Этнонавигатор» представила председатель петербургского ямальского землячества Дарья Окотэтто на встрече «Ямал-100».

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