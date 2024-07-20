Царьград "Бить людей начали ещё на пляже": Мигранты, напавшие на депутата Матвеева, ещё избили пятерых ФОТО: SHUTTERSTOCK Мигранты, напавшие в Самаре на депутата Госдумы Михаила Матвеева, бить людей начали ещё на пляже.
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