Царьград "Бить людей начали ещё на пляже": Мигранты, напавшие на депутата Матвеева, ещё избили пятерых ФОТО: SHUTTERSTOCK Мигранты, напавшие в Самаре на депутата Госдумы Михаила Матвеева, бить людей начали ещё на пляже.