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Байден всё-таки сошёл с пенсионно-президентской дистанции

Байден всё-таки сошёл с пенсионно-президентской дистанции

Якобы заболевший ковидом 81-летний президент США Джо Байден (Джозеф Робинетт Байден-младший) вышел из президентской гонки.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Поставят ли демократы в кандидаты Камалу, или кого другого, все равно Трамп сильнее. А в руках демов правительственный ресурс. Тут Евстафьев Никсона вспомнил - тот на волне Уотергейтского скандала, уходя в отставку проделал некую рокировку. Никсон шел на выборы со своим вицепрезидентом, потом того ушли в отставку, на его место назначили Джеральда Форда, который и стал президентом)). На этот раз республиканцы решат не менять Камалу Харрис, повторяя фортель Никсона, а вывести её в кандидаты президента. Зато у демократов есть возможность создать форсмажорные обстоятельства для откладывания выборов- ну так, терактик какой-то от имени Ирана, или банкопадик. И тогда Байден продолжит выполнять обязанности Президента. ЕЩЕ НА ОДИН СРОК)))) Собственно, как он и сказал, что будет выполнять обязанности президента до тех пор, пока не выберут нового))).
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6 час.
Валентин Воробьев
И fuck с ним!
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3 час.

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