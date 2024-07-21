Байден всё-таки сошёл с пенсионно-президентской дистанции

Natalija Osminina

Поставят ли демократы в кандидаты Камалу, или кого другого, все равно Трамп сильнее. А в руках демов правительственный ресурс. Тут Евстафьев Никсона вспомнил - тот на волне Уотергейтского скандала, уходя в отставку проделал некую рокировку. Никсон шел на выборы со своим вицепрезидентом, потом того ушли в отставку, на его место назначили Джеральда Форда, который и стал президентом)). На этот раз республиканцы решат не менять Камалу Харрис, повторяя фортель Никсона, а вывести её в кандидаты президента. Зато у демократов есть возможность создать форсмажорные обстоятельства для откладывания выборов- ну так, терактик какой-то от имени Ирана, или банкопадик. И тогда Байден продолжит выполнять обязанности Президента. ЕЩЕ НА ОДИН СРОК)))) Собственно, как он и сказал, что будет выполнять обязанности президента до тех пор, пока не выберут нового))).