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Кризис ВСУ и миссия Рэтклиффа: ключевые события вокруг СВО в канун осени. Мнение Влада Шлепченко

Кризис ВСУ и миссия Рэтклиффа: ключевые события вокруг СВО в канун осени. Мнение Влада Шлепченко

В Донбассе развиваются события, которые должны задать новостной тренд в ближайшие месяцы. Российские войска значительно сократили расстояние до восточных окраин Славянска и Краматорска — последнего крупного укрепрайона ВСУ в регионе.

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