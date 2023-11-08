Глава Британской олимпийской ассоциации: «Поддерживаем участие нейтральных российских спортсменов в Париже-2024. Ожидаем, что их будет около ста»

«Любой присутствующий российский или белорусский спортсмен будет выступать как нейтральный атлет. Таковы текущие правила, и мы довольны этим, довольны до тех пор, что пока эти спортсмены не представляют Россию, пока они не связаны с военными, мы рады, это правильный подход.