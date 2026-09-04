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Политолог оценил способность Европы финансировать конфликт на Украине

Политолог оценил способность Европы финансировать конфликт на Украине

REUTERS Европа фактически финансирует боевые действия на Украине, и от того, насколько долго хватит этих средств, может зависеть весь ход конфликта.

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