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Анализ укомплектованности подразделений ВСУ на фронте: от 40 до 70 процентов

Анализ укомплектованности подразделений ВСУ на фронте: от 40 до 70 процентов

Анализ укомплектованности подразделений ВСУ на фронте: от 40 до 70 процентов Ирина ОрлонскаяЭкс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сделал заявление о том, что уровень укомплектованности подразделений Вооруженных Сил Украины на фронте составляет от 40 до 70 процентов.

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