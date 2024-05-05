Анализ укомплектованности подразделений ВСУ на фронте: от 40 до 70 процентов Ирина ОрлонскаяЭкс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сделал заявление о том, что уровень укомплектованности подразделений Вооруженных Сил Украины на фронте составляет от 40 до 70 процентов.