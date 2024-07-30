Алла Пугачева дерзко спровоцировала публику на скандал: «…может себе позволить»

В минувшие выходные в Юрмале прошел ежегодный фестиваль Лаймы Вайкуле. Билеты на концерт латвийской звезды выкупались очень неохотно, пока в афише не заявили, что на мероприятии появится сама Алла Пугачева.
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