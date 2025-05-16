Толванен и Андригетто забросили по 4 шайбы в матчах ЧМ-2025 в один день. Предыдущий покер на турнире был в 1994 году

В четверг на ЧМ-2025 в Швеции и Дании было зафиксировано сразу два покера. Форвард сборной Финляндии Эели Толванен забросил 4 шайбы в матче группового этапа со Словенией (9:1), форвард сборной Швейцарии Свен Андригетто – в игре с Германией (5:1).