Рада бы махнуть рукой: идиоты и дураки! Не выходит у меня

Надежда Белугина

Спасибо большое, Ольга, за отличную статью. Действо только начинают, а мы, учителя советского образования, уже предвидим, что из этого получится. И начинаем бороться за каждого ребёнка, но нас редко слушают. Модно сейчас приветствовать это новое, а особенно чужестранное. Вроде как на передней линии преобразований стоят. Мы, мол, впереди всех, потому что больше развиты, больше соображаем. К сожалению, всё наоборот. И не впереди они, а сзади, за европейцами выстраиваются по проторённой дорожке к расчеловечиванию: "Хорошо быть кисою, хорошо - собакою. Где хочу - пописаю, где хочу - покакаю". Что хочу и где хочу. И никто мне не указ. Теряем людей, облик человеческий по глупости, а не от ума. Спасибо ещё раз за Ваше мнение.