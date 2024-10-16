Равно как и не выходит возмутиться: нет посерьезней тем? вон те наркомания, вон те — ранние беременности.
Рада бы махнуть рукой: идиоты и дураки! Не выходит у меня
Комментарии
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Надежда Белугина
Спасибо большое, Ольга, за отличную статью. Действо только начинают, а мы, учителя советского образования, уже предвидим, что из этого получится. И начинаем бороться за каждого ребёнка, но нас редко слушают. Модно сейчас приветствовать это новое, а особенно чужестранное. Вроде как на передней линии преобразований стоят. Мы, мол, впереди всех, потому что больше развиты, больше соображаем. К сожалению, всё наоборот. И не впереди они, а сзади, за европейцами выстраиваются по проторённой дорожке к расчеловечиванию: "Хорошо быть кисою, хорошо - собакою. Где хочу - пописаю, где хочу - покакаю". Что хочу и где хочу. И никто мне не указ. Теряем людей, облик человеческий по глупости, а не от ума. Спасибо ещё раз за Ваше мнение.
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19 час.
radiofree
Только психушка сделает из них человеков.
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18 час.
Владимир Алтайцев
Квадроберы это удар по человечеству, это начало дикое конца цивилизации.. Это убийство человека в человеке.
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15 час.
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