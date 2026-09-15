Россиян предупредили о новой схеме мошенников с вакцинацией от гриппа

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме под предлогом сезонной вакцинации от гриппа. Аферисты рассылают уведомления якобы от «Госуслуг» и поликлиник с предложением записаться на прививку от актуальных штаммов гриппа без очередей либо забронировать импортную вакцину.