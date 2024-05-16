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Граждане Латвии обязательно организуют сопротивление оккупантам

Граждане Латвии обязательно организуют сопротивление оккупантам

Латвия готовит население к оккупации. Выпущенные местным Минобороны рекомендации "Что делать в случае войны" содержат план действий на время "оккупации" страны.

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Комментарии
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ЕШ
Елена Шах
Можно завидовать?:)
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17 час.
Natalija Osminina
Эти идиоты думают, что их будут бомбить. Хотя, запросто. Но не по жилым же домам. По военным объектам. И пока Путин по Европе не отбомбиться, вряд ли кто -нибудь что-нибудь поймет.
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17 час.
Natalija Osminina
Так 80%  населения получают свои 900-1500 евро.
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17 час.

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