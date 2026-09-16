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Захарова призвала Японию соблюдать дипломатию для посещения могил на Курилах

Захарова призвала Японию соблюдать дипломатию для посещения могил на Курилах

Желающему возобновить безвизовые поездки японцев на Курилы для посещения могил предков Токио стоит себя прилично вести и помнить о дипломатии.

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