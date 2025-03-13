Военкор Поддубный прогулялся по освобожденной Судже и показал видео из города

КУРСК, 13 марта, ФедералПресс. Операция по освобождению Курской области вошла в финальную стадию. Российские военные вернули контроль над районным центром Суджей – единственным городом, оккупированным украинскими боевиками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии