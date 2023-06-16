Греф: билеты на поезда стали дефицитным продуктом

Купить железнодорожные билеты между двумя столицами в дни проведения Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 14–17 июня практически нереально, пожаловался глава Сбербанка Герман Греф, выступая на этом форуме 16 июня.
Купить железнодорожные билеты между двумя столицами в дни проведения Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 14–17 июня практически нереально, пожаловался глава Сбербанка Герман Греф, выступая на этом форуме 16 июня.
Свежие комментарии