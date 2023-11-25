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Сжегший российский паспорт и бежавший в Армению певец клянчит деньги на билет в РФ

Сжегший российский паспорт и бежавший в Армению певец клянчит деньги на билет в РФ

СМИ стало известно, что молодой певец Эдуард Щарлот, который стал известен широкой публике после того, как демонстративно сжег паспорт РФ перед тем, как уехать за границу, оказался в бедственном положении.

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