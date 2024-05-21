The Hill: Путин будет править до 2100 года AlexCoderThe Hill: Путин будет править до 2100 года AlexCoder Для Запада прозвучали плохие новости После недавней инаугурации Владимир Путин, вероятно, будет президентом России еще 76 лет, пишет в американском издании The Hill политолог украинского происхождения Александр Мотыль.