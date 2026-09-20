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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Харри Кейн: «Я хочу, чтобы меня запомнили как парня, который ставит команду превыше всего. Игрок не может быть выше клуба или страны. Я всегда работал без лишней показухи»

Форвард «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн ответил на вопрос о том, какое наследие он хочет оставить после себя.

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