Школьники на Ямале научатся управлять беспилотниками

Учащиеся Центра воспитания и дополнительного образования райцентра Мужи будут осваивать навыки управления беспилотными летательными аппаратами на квадрокоптере «Геоскан Пионер», сообщил глава Шурышкарского района.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии