В Баварских Альпах разбился 56-летний парапланерист при заходе на посадку

В Германии 56-летний парапланерист не выжил при крушении в Баварских Альпах, пишет Bild. По данным полиции, в субботу, 11 июля, около 14:00 параплан разбился в районе горы Кройцек, расположенной к югу от города Гармиш-Партенкирхен.
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