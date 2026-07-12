В Баварских Альпах разбился 56-летний парапланерист при заходе на посадку

В Германии 56-летний парапланерист не выжил при крушении в Баварских Альпах, пишет Bild. По данным полиции, в субботу, 11 июля, около 14:00 параплан разбился в районе горы Кройцек, расположенной к югу от города Гармиш-Партенкирхен.