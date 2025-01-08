Жильцы петрозаводского дома после взрыва газа смогут вернуться в квартиры

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 января, ФедералПресс. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в Петрозаводске было принято решение поэтапно возвращать жителей в квартиры дома на улице Луначарского, где произошел взрыв газа 6 января.
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