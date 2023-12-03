На Украине признались в бессилии перед военной мощью РФ

Украина не может самостоятельно нарастить военное производство для достижения паритета с Россией, признал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк 3 декабря в интервью YouTube-каналу агентства УНИАН.
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