Минэкономразвития предлагает ввести невозвратный тариф в отелях. Это позволит россиянам совершать "бронирование, предусматривающее удержание исполнителем уплаченной ему платы (полностью или частично) в случае отмены бронирования или незанятости потребителя в средствах размещения".