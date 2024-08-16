Минэкономразвития предлагает ввести невозвратный тариф в отелях. Это позволит россиянам совершать "бронирование, предусматривающее удержание исполнителем уплаченной ему платы (полностью или частично) в случае отмены бронирования или незанятости потребителя в средствах размещения".
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