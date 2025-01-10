Госдума отклонила законопроект о введении сокращенной рабочей недели для женщин с двумя детьми

Он был внесен в ГД в июне Комитет Государственной Думы по труду рекомендовал отклонить законопроект, представленный группой депутатов от ЛДПР, который предполагает сокращение рабочей недели для женщин с двумя и более детьми.
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