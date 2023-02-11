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Даурен Ермеков о бое Махачев – Волкановски: «Ислам выиграет за счет борьбы – она у него на уровне»

Казахстанский боец ММА, чемпион Eagle FC в среднем весе Даурен Ермеков спрогнозировал победителя боя Махачев – Волкановски.

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