The Money Printers Fueling Socialism's Rise Authored by David Stockman via the Brownstone Institute, Here's a graph the Keynesians, statists, and Wall Street gamblers - yes, we repeat ourselves - would prefer not to explain.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии