Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Жесткое задержание мигрантов-преступников, находящихся в розыске: работают опера Саратовского угро

Жесткое задержание мигрантов-преступников, находящихся в розыске: работают опера Саратовского угро

В Саратове обычное задержание трёх находившихся в розыске мигрантов неожиданно превратилось в сцену, будто сошедшую с экрана голливудского боевика.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Аля
Аля

👍👍👍 Всех бы баранообразных так клали на землю, били по морде! Только так с ними и надо поступать! Понимают и уважают ТОЛЬКО силу.

Профиль пользователя Балу -
Балу -

Браво!... Неужто есть ещё силовики, способные на подобные акции?... Все бы так действовали, а не рассусоливали перед оборзевшими баранами "покажите ваши документы"... За любой взбрык - дубинкой по ребрам и бараньей мордой в землю!...

Профиль пользователя Karmadon
Karmadon

Почему не представились, не дали ознакомиться с ордером на арест? И вообще, задержание произведено без присутствия адвоката... Непорядок!