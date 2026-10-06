Жесткое задержание мигрантов-преступников, находящихся в розыске: работают опера Саратовского угро

В Саратове обычное задержание трёх находившихся в розыске мигрантов неожиданно превратилось в сцену, будто сошедшую с экрана голливудского боевика.
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👍👍👍 Всех бы баранообразных так клали на землю, били по морде! Только так с ними и надо поступать! Понимают и уважают ТОЛЬКО силу.
Почему ЭТО не во всех городах России???????????????????????
Силовики задерживают. Почему их почти сразу отпускают?
Могут, когда захотят?! Главное теперь, чтобы следователи и продажный судья « не похерили уголовные дела, прельстившись на корыто с пловом и заносы от ОПГ- диаспор».
Отлично, сапогом по чурбанской морде, Класссссс!!! А еще бы и руки поломать.
Вот пример всем силовикам как надо поступать с незаконными №ценными специалистами№ и прочим кишлачным сбродом.
Браво!... Неужто есть ещё силовики, способные на подобные акции?... Все бы так действовали, а не рассусоливали перед оборзевшими баранами "покажите ваши документы"... За любой взбрык - дубинкой по ребрам и бараньей мордой в землю!...
Почему не представились, не дали ознакомиться с ордером на арест? И вообще, задержание произведено без присутствия адвоката... Непорядок!