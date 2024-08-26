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Дорожки следов динозавров совпали на противоположных берегах Атлантического океана

Дорожки следов динозавров совпали на противоположных берегах Атлантического океана

В Бразилии и Камеруне были найдены более 260 отпечатков, указывающих на место, где наземные динозавры свободно переходили из Южной Америки в Африку миллионы лет назад, до того, как два континента разошлись, сообщает Рhys.

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