Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Инцидент с русской РЭБ и самолётом главы Минобороны Британии вскрыл неудобную правду

Инцидент с русской РЭБ и самолётом главы Минобороны Британии вскрыл неудобную правду

То ли новый скандал, то ли продолжение старого – британские журналисты выяснили причины инцидента с самолетом своего министра обороны.

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Комментарии
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Игорь Егоров
России пора не обращать внимание на Британию , ибо эта подленькая страна  должны временами трястись от страха.
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18 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Да это наверное британские летчики над своим министром обороны так &quot;пошутили&quot;. Не думаю что им было неизвестно где Калининградская область, а где Британия...
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18 час.
ольга решетникова
&quot;Опытных пилотов это не сильно смутило, они использовали другие методы ориентации в пространстве. Что это было – неизвестно до сих пор.&quot;... Ну, по мху на деревьях можно ориентироваться, по муравейникам. Еще по звездам - но это если ночью летишь.
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17 час.

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