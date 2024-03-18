То ли новый скандал, то ли продолжение старого – британские журналисты выяснили причины инцидента с самолетом своего министра обороны.
Инцидент с русской РЭБ и самолётом главы Минобороны Британии вскрыл неудобную правду
Комментарии
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Игорь Егоров
России пора не обращать внимание на Британию , ибо эта подленькая страна должны временами трястись от страха.
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18 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Да это наверное британские летчики над своим министром обороны так "пошутили". Не думаю что им было неизвестно где Калининградская область, а где Британия...
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18 час.
ольга решетникова
"Опытных пилотов это не сильно смутило, они использовали другие методы ориентации в пространстве. Что это было – неизвестно до сих пор."... Ну, по мху на деревьях можно ориентироваться, по муравейникам. Еще по звездам - но это если ночью летишь.
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17 час.
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