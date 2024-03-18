Инцидент с русской РЭБ и самолётом главы Минобороны Британии вскрыл неудобную правду

ТМ Да это наверное британские летчики над своим министром обороны так "пошутили". Не думаю что им было неизвестно где Калининградская область, а где Британия...

ольга решетникова

"Опытных пилотов это не сильно смутило, они использовали другие методы ориентации в пространстве. Что это было – неизвестно до сих пор."... Ну, по мху на деревьях можно ориентироваться, по муравейникам. Еще по звездам - но это если ночью летишь.