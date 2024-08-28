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За рулем

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Российский электрокар удивит уникальной конструкцией дверей

Российский электрокар удивит уникальной конструкцией дверей

При создании электромобиля Атом инженеры уделили особое внимание удобству входа и выхода из автомобиля, что важно для семейных поездок и такси, где нужны автоматизация открывания дверей и удобное размещение багажа.

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