Российский электрокар удивит уникальной конструкцией дверей

При создании электромобиля Атом инженеры уделили особое внимание удобству входа и выхода из автомобиля, что важно для семейных поездок и такси, где нужны автоматизация открывания дверей и удобное размещение багажа.
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