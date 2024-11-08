Компании легкой промышленности привлекли финансирование по 1390 льготным кредитам

Малые и средние компании из отрасли легкой промышленности за девять месяцев 2024 года привлекли финансирование на льготных условиях и с поручительствами Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций почти на 21,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба корпорации.