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Компании легкой промышленности привлекли финансирование по 1390 льготным кредитам

Компании легкой промышленности привлекли финансирование по 1390 льготным кредитам

Малые и средние компании из отрасли легкой промышленности за девять месяцев 2024 года привлекли финансирование на льготных условиях и с поручительствами Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций почти на 21,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба корпорации.

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