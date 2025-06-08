Внезапный бег: кардиолог предупреждает о риске для сердца и сосудов

Кардиолог Федор Евдокимов из Пироговского университета предупреждает о рисках для сердечно-сосудистой системы при внезапном беге без подготовки и советует консультироваться с врачом перед началом тренировок, особенно с возрастом возрастающей опасностью.
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