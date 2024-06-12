Развожаев заявил об отражении ракетной атаки на Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении вражеской ракетной атаки на город.В своем Telegram-канале он заявил, что все воздушные цели сбили высоко в небе, а большую часть над акваторией.
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