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Развожаев заявил об отражении ракетной атаки на Севастополь

Развожаев заявил об отражении ракетной атаки на Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении вражеской ракетной атаки на город.В своем Telegram-канале он заявил, что все воздушные цели сбили высоко в небе, а большую часть над акваторией.

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