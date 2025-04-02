Депутат Хамитов требует проверить песни Noize MC* на экстремизм

МОСКВА, 2 апреля, ФедералПресс. Депутат Государственной думы Амир Хамитов обратился в Роскомнадзор с просьбой провести проверку песен Noize MC (Ивана Алексеева)* на наличие признаков экстремизма и оправдания терроризма.
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