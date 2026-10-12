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Регионы России

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Epic Games отложила шутер по вселенным Marvel и Star Wars из-за перехода на ИИ-разработку

Epic Games отложила шутер по вселенным Marvel и Star Wars из-за перехода на ИИ-разработку

Вместе с переносом сроков изменился и подход к разработке проекта. Видеодиректор игры рекомендовал команде отказаться от ручного написания кода и перейти к созданию всей графики с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

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