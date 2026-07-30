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Царьград

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Комаров отметил успехи Удмуртии под руководством Бречалова

Комаров отметил успехи Удмуртии под руководством Бречалова

Игорь Комаров отметил успехи Удмуртии при Александре Бречалове в реализации нацпроектов. Президент Владимир Путин 29 июля назначил Ольгу Абрамову временно исполняющей обязанности главы региона после отставки Бречалова.

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