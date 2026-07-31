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Царьград

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Офис Зеленского пошёл на поводу у сбежавших нацистов: против Лукашенко требуют возбудить уголовное дело

Офис Зеленского пошёл на поводу у сбежавших нацистов: против Лукашенко требуют возбудить уголовное дело

Киевский режим, погрязший в собственных военных преступлениях, нашёл нового обвиняемого. Офис Владимира Зеленского обратился в офис генпрокурора Украины с просьбой рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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