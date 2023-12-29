Политолог Лукьянов: Верховный суд США вряд ли одобрит снятие Трампа с праймериз

Верховный суд США вряд ли одобрит снятие с праймериз бывшего американского президента Дональда Трампа с праймериз и применение 14-й поправки к конституции, которая ограничивает в праве быть избранными тех, кто, «занимая должность, принимал участие в мятеже или восстании против США».