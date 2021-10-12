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Instagram начал тестировать новую функцию по информированию пользователей о сбоях

Instagram начал тестировать новую функцию по информированию пользователей о сбоях

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Социальная сеть Instagram будет сообщать своим пользователям о технических сбоях прямо внутри приложения.

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