Telegram-канал "Сергей Собянин. Личный блог" Появившуюся на свет в Московском зоопарке панду назвали Катюша, рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Маленькую панду из Московского зоопарка назвали Катюшей
Комментарии
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Элеонора Коган
Отличное имя для малышки панды!!!
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12 час.
Элеонора Коган
Пусть растёт здоровой и счастливой в любви и в тепле!!!
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12 час.
Элеонора Коган
Такая прелесть, так и хочется расцеловать и к сердцу прижать!!!Берегите её, как зеницу ока!!!
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12 час.
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