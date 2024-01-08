Как это было раньше

ФОТО: ATLASSTUDIO/SHUTTERSTOCK АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ "ПРОСТАЯ КУТЬЯ, ХЛЕБУШЕК И УЗВАР": В СОЧЕЛЬНИК ХРИСТОС ПРИМИРИТ ВСЕ СЕМЬИ ЗА ТРАПЕЗОЙ Хотя традиция не есть и не пить до появления первой звезды накануне Рождества не прописана как особое правило в церковном уставе, но она давно существует в России у православных людей.