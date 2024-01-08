Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 499 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Майя Maja
    "Бог допустил испытание для того, чтобы явить чудо." с  Так оно было, и есть, и будет...Многие не верят в...
  • владимир рябченко
    арестовичи лают, а караван идёт...Ростислав Ищенко:...
  • Владимир Соловьев
    И ПЕСКОВ, ИХ ПОКРОВИТЕЛЬ, ЛУЧШЕ БЫ ТУДА ЖЕ КУДА И ИХ!Появление в "Песн...

Как это было раньше

Как это было раньше

ФОТО: ATLASSTUDIO/SHUTTERSTOCK АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ "ПРОСТАЯ КУТЬЯ, ХЛЕБУШЕК И УЗВАР": В СОЧЕЛЬНИК ХРИСТОС ПРИМИРИТ ВСЕ СЕМЬИ ЗА ТРАПЕЗОЙ Хотя традиция не есть и не пить до появления первой звезды накануне Рождества не прописана как особое правило в церковном уставе, но она давно существует в России у православных людей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх