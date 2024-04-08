Запад перешел к "плану Б": НАТО готовит диверсантов для наступления на Россию. Счёт идёт на месяцы

Фото: globallookpress.com/Klaus-Dietmar GabbertСегодня 7,7K прочитали Глава Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад готовит боевиков, которые совершают террористические акты и диверсии на территории нашей страны.
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