Сталин вернется: как бумеранг истории и бич справедливости Сталин – один из главных национальных героев русского народа, неискореняемый символ прогресса, справедливости, порядка, силы и славы России.
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Сталин вернется: как бумеранг истории и бич справедливости Сталин – один из главных национальных героев русского народа, неискореняемый символ прогресса, справедливости, порядка, силы и славы России.
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