Несекретные материалы

14 039 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    Россия Возрождается!!!Российские авиаст...
  • 6324362 Елен
    больше нет кандидатов ,если только Демин справиться, военный, губернатор Тульской обл))Должен ли Владими...
  • Аршак Меликджанян
    ++++++++++++++++Невоенный анализ-...

В России разработана альтернатива OLED-дисплеям

В России разработана альтернатива OLED-дисплеям

Учёные из Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ), университета ИТМО и Алфёровского университета создали технологию производства экранов с использованием перовскита (недорогой и простой в производстве кристаллический материал).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх