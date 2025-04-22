Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 758 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Olga
    А нужно отменять и не давать им больше гражданства.«Киргизы в панике...
  • Serg
    "Люди окажутся без работы.... без перспектив". Херня, зато появится отличная перспектива- собрать своих замоташек и в...«Киргизы в панике...
  • Александр Дубков
    гости не надоели ли вам сукам , хозяеваНародный сход пос...

В Странах Азии негодуют. Россия пытается использовать трудовых мигрантов из Северной Кореи, что ставит под угрозу братский долг по вывозу криминала, а также безвозмездное финансирование миллионов нахлебников

В Странах Азии негодуют. Россия пытается использовать трудовых мигрантов из Северной Кореи, что ставит под угрозу братский долг по вывозу криминала, а также безвозмездное финансирование миллионов нахлебников

Северокорейцы трудолюбивы, дисциплинированны, не сбиваются в этнические банды и анклавы, не формируют диаспоры, не тащат в Россию родственников до седьмого колена, чтобы посадить их на социалку © В Странах Азии негодуют.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Рожков
Не биспакойтесь наши дарагия новые саатечественники! Наше рукаводство ни даст вас в абиду! Эту статью написал прапагандон!
Ответить
5 час.
наверх