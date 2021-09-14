Григорьев, ГОК и автодор - 14 сентября в истории Карелии

Памятные и знаменательные даты из истории Республики Карелия14 сентября 1819 года родился Григорий Григорьевич Григорьев (1819-1899), государственный деятель, тайный советник, губернатор Олонецкой губернии, почетный гражданин города Петрозаводска.
Памятные и знаменательные даты из истории Республики Карелия14 сентября 1819 года родился Григорий Григорьевич Григорьев (1819-1899), государственный деятель, тайный советник, губернатор Олонецкой губернии, почетный гражданин города Петрозаводска.
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