Специалисты обнаружили увеличение интенсивности гамма-осцилляций.В Канаде ученые исследовали работу мозга 87-летнего мужчины с помощью электроэнцефалографии.
Ученым удалось прочитать мысли человека перед смертью
Комментарии
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СБ
Слава Белый
Ну какие же мысли прочитали эти "учёные"? Лишь бы брякнуть хоть что-то? Все эти импульсы это попытка организма зацепиться за жизнь. Например как падая с моста на секунду зацепился за перила и полетел дальше. Ничего больше.
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