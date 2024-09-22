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Ученым удалось прочитать мысли человека перед смертью

Ученым удалось прочитать мысли человека перед смертью

Специалисты обнаружили увеличение интенсивности гамма-осцилляций.В Канаде ученые исследовали работу мозга 87-летнего мужчины с помощью электроэнцефалографии.

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Комментарии
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СБ
Слава Белый
Ну какие же мысли прочитали эти &quot;учёные&quot;? Лишь бы брякнуть хоть что-то? Все эти импульсы это попытка организма зацепиться за жизнь. Например как падая с моста на секунду зацепился за перила и полетел дальше. Ничего больше.
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