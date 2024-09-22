Ученым удалось прочитать мысли человека перед смертью

СБ

Слава Белый

Ну какие же мысли прочитали эти "учёные"? Лишь бы брякнуть хоть что-то? Все эти импульсы это попытка организма зацепиться за жизнь. Например как падая с моста на секунду зацепился за перила и полетел дальше. Ничего больше.