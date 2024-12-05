Сечин заявил, что в мире наступает новая угольная эра

Global Look Press/Patrick Pleul/dpa Мир является свидетелем наступления новой угольной эры, в том числе благодаря высокой энергоотдаче инвестиций в ископаемые виды топлива, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
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