«Контроль за перемещением граждан»: как в Советском Союзе появился институт прописки

Сто лет назад был принят декрет Совнаркома РСФСР «О прописке граждан в городских поселениях». Этим нормативным актом впервые в советской истории был формально введён институт прописки, просуществовавший до начала 1990-х годов.
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