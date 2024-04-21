Помощь США вдохновила Киев. ВСУ готовят атаку на Сибирь: созданы дроны с максимальным радиусом действия

Зеленский побывал в Часовом Яре – военные загустили. Новые пакет для Киева – помощь или "гробовые"? Какие беспилотники создали для армии Украины и какие БПЛА реально доставляют неприятности русским войскам.
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